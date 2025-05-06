الجيزة: توريد 44 ألف طن قمح حتى الآن ضمن موسم 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم جولة ميدانية لتفقد صومعة إمبابة، بهدف متابعة انتظام عمليات توريد وتخزين محصول القمح المحلي لموسم 2025، والاطمئنان على جاهزية المواقع التخزينية ومدى الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة في عمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وسلامة إجراءات التوريد.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الجولة، أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي القومي، مشيرًا إلى المتابعة اليومية الدقيقة لجميع مواقع التوريد على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان سير عمليات التوريد بسلاسة ودون أي معوقات.

وأوضح النجار أن محافظة الجيزة استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح من خلال تجهيز 12 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، موزعة جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن، بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ 250 ألف طن، بالإضافة إلى مجمع صوامع سفنكس التابع لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، بسعة تخزينية تبلغ 250 ألف طن، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المزارعين وضمان انسيابية عمليات التوريد والتخزين.

وأشار المحافظ إلى أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم داخل نطاق المحافظة تبلغ 29 ألف فدان، موضحًا أن صومعة إمبابة تُعد من أقدم الصوامع التخزينية في مصر، حيث تستقبل القمح عبر وسائل النقل النهري، والسكة الحديد، والنقل البري، وتبلغ سعتها 60 ألف طن موزعة على 109 خلايا خرسانية، مزودة بأنظمة متقدمة لمراقبة وإدارة المخزون، ونظام تبخير ورصد درجات الحرارة، بالإضافة إلى منظومة مكافحة الحريق والاتصالات اللاسلكية.

كما لفت النجار إلى أن الكميات الموردة من القمح المحلي لصومعة إمبابة بلغت حتى الآن 3,814 طنًا، في حين بلغ إجمالي ما تم توريده إلى جميع المواقع التخزينية بالمحافظة منذ بداية الموسم نحو 44 ألف طن.

وتفقد محافظ الجيزة خلال الجولة الدورة المستندية، ولوحات التشغيل، والمعامل، ومناطق الحفظ والتخزين، والنواقل أعلى الصومعة، واطمأن على إجراءات السلامة الفنية والإدارية، كما التقى بعدد من المزارعين للاطمئنان على انتظام عمليات التوريد وصرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.

وشدد المحافظ على مديرتي التموين والزراعة بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، مؤكدًا أن الدولة تضع محصول القمح على رأس أولوياتها، ولا تدخر جهدًا في دعم الفلاح المصري وتحسين مستواه الاقتصادي والمعيشي.

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