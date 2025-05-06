تطوير منطقة الكيت كات أبرزها.. تفاصيل لقاء محافظ الجيزة رئيسَ "التنمية الحضرية"

كتب- محمد أبو بكر:

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بزيارة مقر صندوق التنمية الحضرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية؛ لبحث سبل التعاون في المشروعات المشتركة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة، في حضور المستشار محمد القرشي، المستشار بمجلس الدولة والمستشار القانوني للصندوق؛ والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة للمتابعة والمشروعات، وعدد من قيادات الصندوق.

وناقش اللقاء الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة الكيت كات بحي إمبابة، وتم عرض الأراضي المقترحة للتطوير العمراني بمحافظة الجيزة كمرحلة ثانية للمشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأعرب محافظ الجيزة عن تقديره الدور المهم الذي يلعبه صندوق التنمية الحضرية في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وأكد محافظ الجيزة أهمية الشراكة مع الصندوق في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

ونوه المهندس خالد صديق بحرص الصندوق على تعزيز التعاون مع محافظة الجيزة، واستعداده لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الحضرية بالمحافظة.

وأشار صديق إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًّا بالمشروعات التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية لمناقشة ومتابعة المشروعات المشتركة .

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا لأهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.

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