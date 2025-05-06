وزير الزراعة: مصر مستعدة لتقديم الدعم الفني والزراعي لجزر القمر

كتب- محمد نصار:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره القمري، مباي محمد، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جزر القمر المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في القطاع الزراعي، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس عثمان غزالي، رئيس جزر القمر، إلى جمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء، رحّب الوزير علاء فاروق بضيفه القمري، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ومؤكدًا استعداد وزارة الزراعة لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في جزر القمر، بما يشمل التدريب الفني ونقل الخبرات العملية.

وأشار "فاروق" إلى إمكانية استقبال مبعوثين قمريين للتدريب المتخصص في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية من خلال دورات ينظمها المركز المصري الدولي للزراعة، إلى جانب إيفاد خبراء مصريين إلى جزر القمر لدعم جهود التنمية الزراعية هناك، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي المشترك.

من جانبه، أكد الوزير القمري، عمق العلاقات بين البلدين منذ استقلال جزر القمر في السبعينيات، مشيدًا بدور الأزهر الشريف والجامعات المصرية في دعم التعليم وتخريج الكوادر القمرية.

كما أعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في مجالات الزراعة والثروة السمكية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في جزر القمر.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة نتائج اللقاء ووضع آلية لتوسيع التبادل التجاري في الحاصلات الزراعية، إلى جانب بحث توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الثروة السمكية والصيد البحري بالمياه الإقليمية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير المصري بتكليف قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بالتنسيق مع الجانب القمري، وتنظيم اجتماع افتراضي بين مجموعتي العمل لبلورة خطة تنفيذية للتعاون الزراعي بين البلدين.

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