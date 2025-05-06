عمرو أديب: قانون الإيجار القديم يحتاج "نواب الرحمة"- تفاصيل

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على أولى الجلسات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

خلال حلقة برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أعرب أديب عن قلقه تجاه مصير ملايين الأسر التي تقطن شقق الإيجار القديم، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب والحكومة على حد سواء يستدعي نظرة إنسانية و"قلبًا" عند مناقشة هذا القانون الحساس.

وشدد مقدم "الحكاية"، على أن قضية الإيجار القديم لا تقتصر على الحالات المرفهة في مناطق مثل الزمالك المطلة على النيل، بل تمس حياة نحو مليوني أسرة مصرية فقيرة، معقبًا: "نتعامل مع شعب فقير وحكومة فقيرة، ليست كل حالات الإيجارات القديمة على النيل في الزمالك، نتحدث عن 2 مليون شقة".

وتساءل أديب عن البدائل المتاحة لهؤلاء المتضررين في حال تطبيق القانون بصورته الحالية، قائلًا: "هل عندك مليون شقة هتعوض بيها متضرري الإيجارات القديمة؟".

وأكد أديب أن شقق الإيجار القديم هي التي نشأت فيها أجيال وأصبحت جزءًا من نسيج مصر الحالي، متابعًا: "في الخارج لما بيفضوا عمارة من سكانها عشان مشروع خدمي الدنيا بتتقلب".

أعرب أديب عن ثقته في أن أعضاء البرلمان لن يسمحوا بوقوع الظلم على أي مواطن، متابعًا: "القيمة الشرائية للجنيه المصري في أخر 20 سنة وصلت لأقل من 15%، الناس هتجيب منين خاصة لو نص السكان من أصحاب المعاشات".

وطالب أديب، بضرورة أن يتولى "نواب حزب الرحمة" صياغة هذا القانون، مؤكدًا أن مصر دولة لها قلب وهي من نقلت سكان مدن الصفيح إلى مساكن آدمية، فكيف تسمح بطرد سكان آخرين؟.

أكد أديب أنه ليس ضد حصول مالك العقار على إيجار عادل ومنصف، ولكن أين دور الدولة في حماية سكان هذه الوحدات اجتماعيًا، قائلًا: "لو آليات الرحمة والتضامن ستتولى صياغة قانون الإيجارات القديمة همضي وأنا مغمض".