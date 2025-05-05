وزير العمل: زيادة قيمة المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة و"الإعانة الطارئة"

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن زيادة قيمة المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه، واستمرار جهود حصر عمال التراحيل وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأضاف "جبران"، في بيان، أنه تم رفع الحد الأدنى للإعانة الطارئة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

وأوضح أن وزارة العمل وفرت مئات الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص، منها نسبة كبيرة للنساء وذوي الهمم، مؤكدًا تسليم عقود عمل في 27 محافظة بالتزامن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفتح مكاتب التمثيل العمالي أسواق عمل جديدة للكوادر المصرية بالخارج.

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