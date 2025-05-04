الحكومة تبحث زيادة عدد فصول ودور الحضانة.. والوزراء يقدمون الحلول

كتب- محمد سامي:



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وبحسب بيان، استهل رئيس الوزراء الاجتماع قائلًا: هذا الملف مُهم جداً لأطفالنا لأن الفترة التي تسبق المرحلة الابتدائية تسهم بشكل كبير في تكوينهم. وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة عدد الحضانات بما يسهم في تقديم هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من أطفالنا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على زيادة أعداد فصول الحضانات أو رياض الأطفال، من خلال استغلال أي منشآت تتبع لأي جهة حكومية.

وقال في هذا الشأن: مستعدون لاتخاذ أي قرارات تسهم في زيادة أعداد فصول الحضانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يوجد 30 ألف فصل للحضانات، ونحتاج 100 ألف فصل لاستيعاب كل الطلاب، وبالتالي هناك حاجة إلى 70 ألف فصل، ومن ثمّ نحتاج إلى استغلال أي منشآت حكومية لدينا لاستخدامها كفصول لرياض الأطفال لتعليم مبادئ القراءة والكتابة، وبعض المهارات الأولية، مُستعرضًا عدة مقترحات لاستغلال بعض المنشآت الحكومية في سد العجز في رياض الأطفال.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الموقف الحالي للحضانات في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، موضحة أن إجمالي عدد الحضانات يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة، وتصل نسبة الحضانات المُرخصة منها إلى قرابة 80%، كما تم إنشاء وتجهيز 50 حضانة جديدة. ويصل عدد الأطفال المُسجلين بالحضانات إلى 621 ألفًا و806 أطفال.

الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر، وتم تصميم نظام متكامل لميكنة خدمات الطفولة المبكرة "التراخيص والمتابعة" لتحسين معايير وإجراءات تشغيل الحضانات والتراخيص للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، مشيرة إلى أن ذلك يستهدف التعامل مع أهم التحديات التي تواجه المسئولين بالمديريات مما يزيد من توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وزيادة الإتاحة للأطفال.

ولفتت الوزيرة إلى محاور الخطة المستقبلية بحلول عام 2027 لزيادة عدد الحضانات وإتاحتها وضمان جودتها، وتتمثل تلك المحاور في: التحاق 13 ألف طفل بالحضانات، ورفع كفاءة 113 حضانة، وإنشاء 176 حضانة جديدة، وكذا تدريب 2308 ميسرات ومربيات وكذا مديري دور الحضانة وأولياء أمور الأطفال الملتحقين، وتعميم منهج موحد يناسب تلك المرحلة العمرية.

وعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، عددًا من السيناريوهات الممكنة، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، للتوسع في الاستثمار من أجل تغطية العجز في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر.

كما نوهت الوزيرة إلى بعض التحديات المرتبطة بذلك الملف، واستعرضت عددا من الحلول التي سيتم العمل في إطارها مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة تلك التحديات، ومنها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن أجهزة المحافظات.

تشكيل لجنة تيسير إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة

وقالت الدكتورة مايا مرسي إنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الحضانات وتخفيف وتيسير الإجراءات المعوقة لإنشائها وترخيصها، سيتم تشكيل لجنة تيسير إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، فضلا عن تنفيذ مسح شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، موضحة أن الحصر الشامل يستهدف حصر جميع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء قاعدة بيانات وخرائط جغرافية شاملة، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صياغة السياسات.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن عدد الحضانات بالمدن الجديدة التي تم تسليمها خلال السنوات الثلاث الماضية لوزارة التضامن الاجتماعي بلغ 27 حضانة، منها 13 تعمل حاليا، و14 لم تدخل الخدمة، كما أن عدد الحضانات التي تم الانتهاء منها حاليا والجاهزة للتسليم يصل إلى 77 حضانة، وهناك 49 حضانة جاهزة للتسليم خلال عامين.

وفيما يخص موقف الحضانات بمدارس التعليم الأساسي، فأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن إجمالي عدد مدارس التعليم الأساسي بالمدن الجديدة يبلغ 308 مدارس، فيما يصل عدد المدارس المزودة بفصول حضانات إلى 80 مدرسة، بإجمالي عدد فصول حضانات يبلغ 353 فصلا.

كما قدم وزير الإسكان بعض المقترحات لإنشاء حضانات في المدن الجديدة، لسد الفجوة بها، وذلك من خلال توفير أراض داخل مراكز الأحياء والمجاورات، مع دراسة زيادة النسبة البنائية للحضانات الحالية، فضلا عن إعادة استخدام الوحدات التجارية غير المستغلة وتحويلها إلى حضانات بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعادة استغلال كل المباني غير المستغلة في المدن الجديدة، مُكلفاً وزير الإسكان بحصر هذه المباني بالمدن الجديدة، وطلب رئيس الوزراء إجراء حصر بالأماكن التي يمكن استغلالها في مراكز الشباب وقصور الثقافة كحضانات ورياض أطفال، مع تسهيل إجراءات الترخيص اللازم، وتتولى وزيرة التضامن إجمالي الحصر.

دراسة وتيسير إجراءات تغيير بعض المباني السكنية إلى نشاط "رياض أطفال" أو "حضانات" برسوم رمزية

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بدراسة وتيسير إجراءات تغيير بعض المباني السكنية إلى نشاط "رياض أطفال" أو "حضانات" برسوم رمزية. ووضع كود ومواصفات للحضانات من سن يوم حتى 4 سنوات، ومن 4 سنوات حتى 6 سنوات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا، باستغلال بعض الأماكن في مجمع الخدمات الحكومية، أو المباني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأخيرًا كلف "مدبولي" بتشكيل مجموعة عمل معنية بهذا الشأن برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزراء والمسئولين، لوضع تصور متكامل بشأن تنفيذ المقترحات الخاصة بزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال.