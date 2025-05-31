المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل "قلبي ومفتاحه"

كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد مسعد:

اختارت لجنة التحكيم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مسلسل "قلبي ومفتاحه" ضمن الأعمال الدرامية المكرّمة، لما يتمتع به من معالجة درامية مشوّقة تفتح الأفق أمام نقاش جريء لقضايا اجتماعية شائكة، أبرزها تداعيات الطلاق المتعدد في المجتمع المصري.

يركّز المسلسل بشكل خاص على ظاهرة "المحلل"، وهي قضية متكررة الحضور في الدراما، لكنه يتجاوزها ليلامس مظاهر متعددة من العنف الاجتماعي الذي بات متغلغلًا في تفاصيل الحياة اليومية. وفي الوقت نفسه، يمنح العمل مساحة خاصة لتجارب حب إنساني تولد في قلب التوتر، لتصبح أشبه بمحاولات رومانسية شبه مستحيلة، لكنها شديدة الصدق والنبض.

ويكشف المسلسل عن وعي إخراجي واضح، حيث يسعى المخرج من خلاله إلى إبراز قدراته في التفاعل النصي مع أعمال درامية سابقة تناولت الفكرة ذاتها، بل ويعيد بناء تراكيب سردية سبق أن اشتغل عليها في أعماله الماضية، ليضيف إليها طبقة جديدة تعبّر عن اشتداد التأزم المجتمعي وتحوّل معادلات الصراع داخله.

هذا التراكم الفني يتيح للمخرج مساحة أوسع للتوغل في أعماق شخصياته، وكشف طبقاتها النفسية المركبة، ما يضفي على العمل بعدًا إنسانيًا وفكريًا يتجاوز الظاهر إلى ما هو أعمق وأكثر إيلامًا وصدقًا.