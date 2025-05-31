كتب- نور العمروسي:

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الأول لموظفات وموظفي المحكمة حول "مناهضة العنف ضد المرأة"، بمقر المحكمة الذى استهدف التعريف بقضايا العنف ضد المرأة لعدد (50) من موظفات وموظفي المحكمة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري- وزير العدل، والمستشارة أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة.

بدأت الفعاليات بكلمة القاضى عمر محمد سلامة، رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، الذي قدم خالص الشكر والتقدير إلى القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، مرحبًا بالحضور.

وأشار إلى أن هذا اليوم التعريفي يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز دور مؤسسات العدالة وفى مقدمتها وزارة العدل في التصدي للعنف ضد المرأة، بما يرسخ مبدأ حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست قضية هامشية، بل جوهر العدالة الاجتماعية وأحد معايير تقدم المجتمعات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات القضائية، وتوفير آليات حماية فعالة، إلى جانب بناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية؛ لضمان استجابة قانونية وإنسانية فاعلة في مواجهة هذه الظاهرة، متمنيًا أن يثمر هذا التدريب عن جهود فعّالة لمواجهة العنف ضد المرأة.

كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل، القاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق.

وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي تحت مظلة مبادرة بداية جديدة للإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفاذا لعدد من الاستراتيجيات التى شاركت الوزارة فى إعدادها من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021- 2026 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وغيرها من الاستراتيجيات التى من شأنها القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وأنهت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على اليوم التعريفى، وثمنت التعاون مع المجلس القومى للمرأة وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.

ونقلت الدكتورة نسرين البغدادى- نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق، ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وأشارت سيادتها الى الجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.

وعرضت الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس اختصاصات المجلس القومى للمرأة، وآليات عمله في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مؤكدة حرص المجلس الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين وحماية الاسرة المصرية.

‎وتحدث محمد رمضان محام بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، وأشار إلى أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومى للمرأة.

وعرض المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات متمثلة فى جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها، وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح غير العلنى، والتعرض والتحرش، والتنمر، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحقوق المرأة.