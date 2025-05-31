"شريف مدكور" يكشف سبب رفضه الصلاة في المسجد

كتب- عمرو صالح:

كشف الإعلامي شريف مدكور عن سبب عدم صلاته بالمسجد.

وقال "مدكور"، خلال لقاءه على بودكاست "الرحلة": لا أذهب للصلاة في المسجد لأنه يكون مزدحمًا ولا أستطيع التركيز، قبل الصلاة أهيئ نفسي وأخلق حالة من الخشوع، مش هقول يوجا، لكن بقفل تليفوني وبنام على الأرض شوية، وببقى لابس ملابس مريحة وواسعة، وببدأ صلاتي في مكان مخصص في بيتي.

وأكد "مدكور"، أنه لا يتأثر بالتنمر لكنه كان حريص على توصيل رسالة واضحة للناس: "جزء كبير من اللي بينتقدوني عندهم نمط معين في الهجوم، وكنت عايز أوري الناس ده. أبقى تافه لو اتضايقت من التنمر".

وأضاف متحدثًا عن فترة مرضه بالسرطان: "لما تعبت وعملت تحاليل، قالولي إن السرطان مش وراثي، لكن سببه التوتر والزعل، واللي كانوا بيعتذروا لي وقتها، كنت بقولهم: أسفك مش مقبول، أنا كنت مستني أموت والقيامة تقوم علشان نقف قدام بعض، مالكش حق تتكلم عني أو عن عرضي، خليك في صفحتك وأنا في صفحتي".

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