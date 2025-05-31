"الزراعة" تكشف حقيقة بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجي

(أ ش أ):

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجي، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.

وأضاف البيان أن الوزارة تواصل أعمال الصيانة والتأمين لهذا المبنى، ذو الطابع المعماري المتميز، باعتباره جزءًا من التراث الإداري والزراعي المصري، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول بيعه لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك لجنة حكومية مشكلة، بهدف الاستغلال الأمثل للمباني القديمة للوزارات، وهناك توافق على أن أي مبنى من هذه المباني المتميزة، سيتم طرح استغلاله فى أى نشاط بحق الانتفاع، وليس البيع.