المسلماني: انطلاق إذاعة "دراما إف إم" وقنوات "مصر 21" و"بيراميدز تي في"

كتب- عمرو صالح:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نطلاق إذاعة المسلسلات دراما إف إم ، كما تم إطلاق القنوات الرقمية التابعة للتليفزيون المصري مصر 21 وبيراميدز تي في.

يأتي ذلك تزامنًا مع عيد الإعلاميين اليوم، والذي يوافق عيد تأسيس الإذاعة المصرية في 31 مايو قبل 91 عاماً.

وبحسب بيان الهيئة من المقرر إقامة احتفال لتكريم كبار الإعلاميين عقب إجازة عيد الأضحي المبارك ، وذلك بمبني الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو.

يذكر أن التليفزيون المصري احتفل اليوم بعيد الإعلاميين بمشاركة فريدة الزمر وسلمي الشماع وجمال الشاعر وإبراهيم الكرداني ونخبة من كبار نجوم ماسبيرو وشباب الإعلاميين.

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