"التضامن": اليوم وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات للسعودية

القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزيرة الدكتورة مايا مرسي تتابع عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.

وأوضحت في بيان، الجمعة، أن اليوم يصل آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمملكة العربية السعودية بوصول حجاج محافظة كفر الشيخ إلى مكة المكرمة ليكتمل بذلك وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة والبالغ عددهم 12500 حاج.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه بعثة حج الجمعيات الأهلية استعداداتها لعمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، حيث تفقد أعضاء البعثة مواقع مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفات ومنى، وذلك لوضع اللمسات النهائية علي جاهزية المخيمات والتأكد من استيفاء كافة معايير السلامة قبل استلامها رسميا.

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