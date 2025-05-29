"لو طلعت براءة" .. إزاي تسترد الكفالة بالقانون؟

كتب- صابر المحلاوي:

تُعد الكفالة المالية من أبرز الإجراءات القانونية التي تُتخذ لضمان حضور المتهم أمام جهات التحقيق أو المحكمة، ومع صدور حكم بالبراءة أو التصالح، يصبح من حق صاحب الشأن استرداد قيمة الكفالة المدفوعة.

وتُحدد النيابة العامة ومحاكم الجنح والجنايات عدداً من الخطوات القانونية الواجب اتباعها لاسترداد الكفالة، على أن يُخصم منها نسبة معينة كرسوم قضائية وفقًا لما ينص عليه القانون.

تقديم طلب للنيابة

يتقدم المواطن بطلب رسمي موجه إلى رئيس النيابة المختصة، يوضح فيه بياناته الكاملة وتفاصيل القضية.

ويتم استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات تفيد بما تم في القضية، وتوضح الحكم النهائي وقيمة الكفالة المدفوعة.

تسليم أصل إيصال الكفالة

يشترط تقديم الإيصال الأصلي الذي تم الحصول عليه عند سداد الكفالة.

بعد استيفاء المستندات المطلوبة، يتم تقديمها إلى رئيس القلم الجنائي بالمحكمة.

ويتم إعداد مذكرة خاصة بإجراءات استرداد الكفالة من المحكمة، تمهيدًا لصرف المبلغ المستحق.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، تبدأ إجراءات استرداد الكفالة، والتي تستغرق عادة ما بين شهر إلى شهرين، وتقوم المحكمة بصرف المبلغ بعد خصم 10% من القيمة كرسوم إدارية تُعرف بـ"رسوم محكمة".