تفاصيل اجتماع هيئة الدواء مع ممثلي "التصديري للصناعات الطبية"

كتب- أحمد جمعة:



عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، لبحث آليات تطوير منظومة تصدير المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.



بحث الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والقطاع الصناعي لدعم ملف التصدير، وتذليل التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين المصريين، وناقش مقترحات تطوير الإجراءات التنظيمية لتسهيل التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.



وناقش الاجتماع التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركات خلال عمليات التصدير، وإنشاء إدارة موحدة للتصدير داخل الهيئة لتقليل زمن الإجراءات وتحقيق انسيابية في العمليات، وأهمية التحول الرقمي في تسريع وتبسيط إجراءات التصدير، وتطوير برامج التدريب والدعم الفني للعاملين لرفع كفاءة المنتجات وتعزيز تنافسيتها.



وأشاد المشاركون بجهود هيئة الدواء في فتح قنوات تواصل مباشرة مع ممثلي الصناعة، ودعم التكامل بين السياسات التنظيمية والإنتاجية، وتعزيز مكانة الدواء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.



حضر الاجتماع من المجلس التصديري وغرفة صناعة الأدوية: د. محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، د. جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، د. محمد السعيد، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، د. أشرف الخولي، رئيس الشركة القابضة، د. رياض أرمانيوس، رئيس شركة إيفا فارما، د. ياسر حفني، رئيس شركة روتابيوجين، ممثلون عن شركات دوائية وتجميلية أخرى.



كما حضر من هيئة الدواء المصرية، د. حنان أمين رزق، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على مكتب الرئيس، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي.



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