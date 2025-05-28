إعلان

شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات الطقس غدًا الخميس

10:28 م الأربعاء 28 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    طقس معتدل
  • عرض 8 صورة
    طقس معتدل الحرارة (3)
  • عرض 8 صورة
    توقعات الطقس غدًا الخميس
  • عرض 8 صورة
    توقعات الطقس غدًا الخميس
  • عرض 8 صورة
    توقعات الطقس غدًا الخميس
  • عرض 8 صورة
    توقعات الطقس غدًا الخميس
  • عرض 8 صورة
    توقعات الطقس غدًا الخميس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 29 مايو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الخميس، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 31 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 33 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 37 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:

توجيه رئاسي عاجل للحكومة بعد اكتشاف بنزين مغشوش بالأسواق

رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس طقس شديد الحرارة السواحل الشمالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بنص دستة أهداف.. الأهلي يتوج بدرع الدوري للمرة الـ 45
رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان