شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات الطقس غدًا الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 29 مايو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الخميس، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 31 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 33 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 37 درجة مئوية.

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