بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة على الساحة الداخلية، وبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة تطورات تنفيذ المشروعات القومية، ومتابعة جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة عدد من التقارير المقدمة من الوزراء المعنيين.

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