70.5 مليون جنيه إيرادات.. كامل الوزير يرأس "عمومية إيرماس"

كتب- محمد نصار:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية رقم 22 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس) حيث تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة والمصادقة عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

وذكر بيان: تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال الشركة حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 70.52 مليون جنيه مقارنة بعام 2023 والذي بلغ 52.31 مليون جنيه بما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الشركة.

كما استعرض أعمال العمرات المختلفة حيث تم تنفيذ 667 عمرة عمومية واسمية للجرارات على مدار العام بنسبة 100% من المخطط منها عدد 166 عمرة عمومية منهم 22 جرار EMD مشروع PRL، و501 عمرة (اسمية) داخل ورش إيرماس وجهات الهيئة.

ووفق بيان، تم تجهيز ودفع 476 جزءًا (موتور جر - أجزاء محرك - كمبريسور - تربينات - رادياتيرات - غيرها)، إلى ورش الهيئة المختلفة للاستعداد بالجرارات من خلال أعمال الصيانة التي تتم بمعرفتهم بالإضافة إلى إصلاح 46 ونش خطر و4 أوناش علوية و2 ونش شوكة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتم تفعيل/ تطبيق جميع متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية العالمية طبقا للمواصفات المعتمدة، كما تم استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في عقد كل أنواع الدورات التدريبية لكل العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج، كما تم استعراض ما حققته الشركة خلال عام 2024 إيرادات بإجمالي 4,15 مليون جنيه من الأنشطة الإضافية والتي تتمثل إصلاح وتجديد 3 موتور عربة مرور تابعة لهندسة السكة وإصلاح ورفع كفاءة 1 ماكينة دك تابعة لهندسة السكة ولف 89 بوبينة لجهات مختلفة مثل (المركز الطبي - الإدارة المركزية للخدمات العامة - قطاع الخدمات المشتركة - الوحدات المتحركة بالمترو - ورش المنيا الإضافية - ورشة فرز نفيشة - ورش قسم مصر - ورش قسم إمبابة - ورش فرز القاهرة - ورش الحضرة - ورش جبل الزيتون - مجمع السكة الحديد - محطة الزقازيق - ورش قسم مصر - ورش التبين).

يأتي ذلك، بالإضافة إلى إصلاح 6 محول لجهات مختلفة مثل (ورش المنيا الإضافية - إدارة أسوان المنطقة الجنوبية - ورش العباسية - جبل الزيتون، وإصلاح 24 تكييفًا لجهات مختلفة مثل (المركز الطبي - مدير النيابة بالهيئة - الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف - قطاع الخدمات المشتركة - الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، وإصلاح 13 طرمبة مياه لصالح شركة ADES الشركة المتطورة لخدمات البترول وتصنيع ملابس وأثاث للجهات الخارجية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة تطوير الشركة حيث تم صيانة ورفع كفاءة المعدات والأجهزة حيث تم تنفيذ أعمال تصنيع وصيانة لمعدات الورش وإصلاح الأعطال ورفع كفاءة المعدات بإجمالي تكلفة 2.01 مليون جنيه وتشمل تصنيع 5 غسالات جديدة/ تصنيع عربة تحميل الجرارات/ صيانة غسالة موتورات الجر/ تصنيع غسالة أجزاء متحركة/ إصلاح ورفع كفاءة المقص والتنايه الإسباني، وتعديل 2 جهاز تقطير لتقليل الأعطال وتكلفة الصيانة وتصنيع الكمر وتجميع وتركيب عيار علوي 2 طن بقسم الآلات الإضافية - كهرباء العنابر وإصلاح ماكينة الجورنال ماكينة خرط العجل وإصلاح جهاز اختبار الرشاشات ورفع كفاءة البنية التحتية حيث تم إنشاء خزان فصل الزيوت للشركة وعمل خط صرف صحي عمومي جديد على شارع أبو الفرج وإحلال وتجديد لسكة رقم 9 بالديزل وتنفيذ قاعدة خرسانية لمكبس العجل 600 طن وتطهير خطوط الصرف وغرف التفتيش والبيارات بالشركة.

وبحسب بيان، وفي إطار تعظيم المنتج المحلي تم اعتماد مهمات تصنيع محلي لعدد 347 صنفًا وهي تصنيع 263 قطعة غيار بسواعد المهندسين والفنيين بشركة إيرماس، كما تم تصنيع 84 قطعة غيار بالتعاون مع شركات/ مصانع داخل مصر (حكومية - قطاع خاص) وتم اعتمادها وتشغيلها مما حقق وفر بقيمة 7.398 مليون جنيه.

وأكد الوزير، عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيًا على قوة الجر بالسكة الحديد والخدمة المقدمة لجمهور الركاب والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار بجودة عالية وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر بالإضافة إلى الصيانة المستمرة للمعدات والجرارات والنظافة التامة للورش ولكل الأقسام به ودعمها المستمر بأحدث المعدات.

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