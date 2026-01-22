إعلان

تراث وهوية.. احتفالات صعيدية تخطف الأنظار في الدورة 57 لمعرض الكتاب

كتب : أحمد الجندي

03:51 م 22/01/2026
    احتفالات صعيدية تخطف الأنظار في الدورة 57 لمعرض الكتاب
    احتفالات صعيدية تخطف الأنظار في الدورة 57 لمعرض الكتاب (4)
    احتفالات صعيدية تخطف الأنظار في الدورة 57 لمعرض الكتاب (5)
    احتفالات صعيدية تخطف الأنظار في الدورة 57 لمعرض الكتاب (2)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين احتفالات مميزة بالزي الصعيدي، جذبت أنظار الزوار من مختلف الأعمار، في أجواء مبهجة تعكس روح الهوية المصرية.

وتحولت الساحة المكشوفة داخل المعرض إلى مسرح مفتوح للفنون الشعبية، حيث قدّم المشاركون عروضًا غنائية واستعراضية مرتدين الجلابيب الصعيدية، مرددين أغاني وطنية مصرية تعبر عن حب مصر والانتماء لها.

وشهدت الفعاليات تجمعًا واسعًا للأسر المصرية التي حرصت على مشاركة أبنائها هذه الأجواء التراثية، في مشهد جمع بين البهجة والثقافة والفن الشعبي الأصيل.

وتأتي هذه الاحتفالات ضمن الفعاليات المتنوعة التي يحرص معرض القاهرة الدولي للكتاب على تقديمها، ليؤكد دوره ليس فقط كمنصة ثقافية، بل كملتقى حضاري يعكس تنوع التراث المصري ويعزز روح الانتماء الوطني.

