إعلان

بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية -(صور)

كتب : محمد نصار

03:37 م 22/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كوبري العامرية (3)
  • عرض 8 صورة
    كوبري العامرية (5)
  • عرض 8 صورة
    كوبري العامرية (6)
  • عرض 8 صورة
    كوبري العامرية (2)
  • عرض 8 صورة
    كوبري العامرية (7)
  • عرض 8 صورة
    كوبري العامرية (4)
  • عرض 8 صورة
    كوبري العامرية (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة النقل اليوم الخميس، أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير لصناعة والنقل كلف اللواء ماجد محمد عبدالحميد نائب الوزير للنقل البري بالإشراف والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والإدارة العامة للمرور لبدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع من اليوم الخميس الموافق 22/1/2026 أمام حركة المرور.

جاء ذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال توسعة ورفع مناسيب الكوبري الذي يبلغ طوله 1200 متر بواقع 5 حارات في كل اتجاه وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية في الاتجاهين امام القادمين من (الإسكندرية في اتجاه القاهرة - القاهرة في اتجاه الإسكندرية)، وكذلك التكامل مع مشروعات النقل القومية، وفي مقدمتها مسار الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح ) وحيث يعد هذا الكوبري أحد الأعمال الصناعية الكبرى بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح) الجاري تنفيذه والذي سيشكل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات الحديثة في مصر.

وأكد الوزير، على أهمية التشعيل التجريبي لمشروع توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع أمام حركة المرور. حيث سيسهم الكوبري في خدمة وتسهيل حركة تنقلات أهالي الإسكندرية والمترددين عليها وخدمة حركة السياحة الداخلية وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الكثافات المرورية في هذه المنطقة وتقليل زمن الرحلة بين المدينتين ، حيث يعد الكوبري أحد المحاور الحيوية التي تربط بين الإسكندرية والقاهرة، خاصة في ظل تزايد حركة النقل الثقيل والبضائع. لافتا الى أنه من خلال عمليات التعديل والتوسعة، التي تم تنفيذها لهذا الكوبري ضمن خطة وزارة النقل لتحديث وتوسعة شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية . فقد تم تعزيز القدرة الاستيعابية للكوبري، مما يوفر تجربة قيادة أكثر أمانًا وسلاسة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوبري العامرية وزارة النقل الفريق مهندس كامل الوزير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
حوادث وقضايا

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
رغم خروجه من "دولة التلاوة".. الطفل عبد الله عبد الموجود يتألق بمعرض الكتاب
أخبار مصر

رغم خروجه من "دولة التلاوة".. الطفل عبد الله عبد الموجود يتألق بمعرض الكتاب
قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
"استدعاء الحكومة".. أول تحرك من اتصالات النواب بشأن إلغاء إعفاء الهواتف
أخبار مصر

"استدعاء الحكومة".. أول تحرك من اتصالات النواب بشأن إلغاء إعفاء الهواتف
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل
زووم

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر