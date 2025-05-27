4 صور ترصد اليوم الأخير لامتحانات النقل بإحدى مدارس الجيزة

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- نادر نبيل:

اختتم عدد من صفوف النقل، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

ورصدت كاميرا مصراوي، 4 صور من ختام اليوم الأخير لامتحانات النقل بالجيزة بمدرسة طه همام صقر قريش الإعدادية بالدقي.

كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القواعد المنظمة لتقديم الاعتذار عن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2025، موضحة الشروط والمستندات الواجب توافرها لقبول الاعتذار.

الحالات الصحية تستوجب تقارير طبية معتمدة

أوضحت الوزارة، أنه من أبرز أسباب الاعتذار المقبولة، وجود حالة صحية تمنع من أداء مهام الامتحانات، ويتطلب ذلك تقديم تقرير طبي حديث صادر عن لجنة طبية رسمية (قومسيون طبي) يوضح الحالة الصحية بشكل دقيق ويؤكد عدم القدرة على القيام بالمهام المرتبطة بالامتحانات.

موقف الذكور من التجنيد ضمن شروط الاعتذار

كما نصت الضوابط على ضرورة تقديم تقرير أمني حديث معتمد من الجهات المختصة كأحد شروط قبول الاعتذار، ويطبق هذا الشرط على الذكور فقط، وذلك بهدف تنظيم المهام وضمان توفر البدائل الكافية للجان الامتحانية.

حالات خاصة تتعلق بالأمهات والعائلة

كما تشمل الحالات المسموح لها بالاعتذار السيدات اللاتي لديهن طفل رضيع لم يتجاوز عمره عامين، مع ضرورة إرفاق صورة من شهادة ميلاد الطفل كوثيقة داعمة، كذلك يحق للمعلمات الاعتذار في حال وجود طفل من ذوي الهمم، شريطة تقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو مستند رسمي يثبت القيد بالجهة المختصة.

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