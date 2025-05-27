سد النهضة.. "شراقي" يكشف مفاجأة بشأن كميات الأمطار وحجم التخزين

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه توجد توقعات بأن تكون الأمطار الإثيوبية أعلى من المتوسط مع استمرار امتلاء بحيرة سد النهضة.

وأضاف شراقي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: بالقرب من نهاية موسم الأمطار الثاني والكبير في المنطقة الاستوائية (فبراير-يونيو) على بحيرة فيكتوريا، يمكن تقييم الموسم بأنه أعلى من المتوسط حيث وصل منسوب بحيرة فيكتوريا حتى الآن 1137.13 م فوق سطح البحر.

وتابع: وقد سجلت البحيرة العام الماضي أعلى منسوب في التاريخ 1137.5 متر في 14 مايو 2024، وتساهم بحيرة فيكتوريا بنحو 15% من إيراد نهر النيل من خلال النيل الأبيض.

وواصل: طبقًا لمركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار على الهضبة الإثيوبية التي تساهم بنحو 85% من إيراد نهر النيل خلال الثلاثة أشهر القادمة (يونيو - أغسطس)، من المتوقع أن تكون الأمطار خلال يونيو - أغسطس 2025 أعلى من المتوسط.

وأشار الدكتور عباس شراقي، إلى أن بوابات المفيض مغلقة، وبحيرة سد النهضة شبه ممتلئة بالمياه بمخزون حوالي 56 مليار متر مكعب، عند منسوب 634 مترًا فوق سطح البحر، بفقد 4 مليار م3 فقط منذ 5 سبتمبر الماضي منها بخر وتسرب ومياه من خلال أنفاق التوربينات.

وأوضح أن الإيراد سيزداد عند سد النهضة خلال الأسابيع المقبلة من 20 مليون م3/ يوم في مايو إلى 60 مليون م3/ يوم في يونيو، متابعًا: إثيوبيا تكابر بعدم فتح بوابات المفيض لأنه اعتراف بعدم تشغيل التوربينات بكفاءة أمام الشعب الإثيوبي، رغم أن المصلحة لها وللسودان تقتضي بالبدء فورًا في تصريف المياه من اليوم قبل الغد استعدادًا لاستقبال أكثر من 40 مليار م3 خلال الشهور المقبلة (يوليو - أكتوبر).

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