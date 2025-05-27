رئيسة "قومي الطفولة": المجلس يواصل جهوده في إنفاذ حقوق الطفل

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة بيانًا بشأن انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وبمشاركة الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، وأعضاء وعضوات المجلس، إلى جانب الأمين العام.

وفي مستهل الاجتماع، توجهت الدكتورة سحر السنباطي بالشكر لأعضاء المجلس على جهودهم الملموسة في دعم أنشطة وبرامج المجلس خلال الفترة الماضية، ومشاركتهم الفاعلة في عدد من الفعاليات المحلية والدولية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل.

وخلال الاجتماع، استعرضت "السنباطي" أبرز أنشطة المجلس خلال الشهر الماضي، خاصة تلك التي نُفذت ضمن المبادرات التوعوية، وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوِي"، التي تُنفذ تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وقد شملت الفعاليات معسكرات توعوية للأطفال وأسرهم بعدد من المحافظات الحدودية.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يواصل جهوده في إنفاذ حقوق الطفل من خلال بناء نظام حماية متكامل يضمن تقديم الرعاية والدعم اللازم للأطفال، إلى جانب دعم الأسرة عبر التوعية بأساليب التربية السليمة ومناهضة كافة أشكال العنف.

كما أشارت "السنباطي" إلى أن صدور القانون رقم 182 لسنة 2023 الخاص بإعادة تنظيم المجلس، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 181 لسنة 2024 بإعادة تشكيله، يعكس بوضوح دعم القيادة السياسية لقضايا الطفولة وحرصها على منحها المكانة التي تستحقها في أجندة العمل الوطني.

وفي كلمتها، هنأت الدكتورة هيام نظيف، نائبة رئيس المجلس، أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور عام على إعادة تشكيل المجلس، مؤكدة التزامها وكافة أعضاء المجلس بمواصلة العمل الجاد والمسؤول لدعم حقوق الطفل وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للأطفال وأسرهم، في إطار الدور الوطني الذي يضطلع به المجلس.

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