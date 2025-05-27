"شباب النواب" توصي بسرعة البدء في إنشاء الصالة المغطاة بسوهاج

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد لبيب، وكيل اللجنة بشأن تأخر البدء في إنشاء الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية، الدكتور محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

وأكد النائب محمد لبيب وكيل لجنة الشباب، أنه سبق وأن ناقش موضوع طلب الإحاطة أكثر من مرة داخل لجنة الشباب والرياضة أعوام 2021، 2022، 2024، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بناءً على هذه الطلبات بزيارة ميدانية إلى محافظة سوهاج لمعاينة الوضع على أرض الواقع وتم خلال الزيارة زف بشرى لأهالي سوهاج بموافقة وزارة الشباب والرياضة على إنشاء صالة مغطاة بالمحافظة.

وأكد" لبيب" أنه لم يتم الشروع في إنشاء الصالة المغطاة حتى الآن بسبب تغيير الجهات المسند إليها إعداد أعمال التصميمات والرسومات والمقايسات التقديرية للمشروع، مطالبًا برد مقنع من مسئولي الوزارة حول أسباب تأخر البدء في إنشاء الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أنه بناءً على الطب المقدم من السيد النائب محمد لبيب فقد قامت الوزارة بإدراج المشروع ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وتم إسناد أعمال إعداد التصميمات والرسومات والمقايسات التقديرية لأعمال المشروع إلى مركز الاستشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة (استشاري الوزارة)، مشيرًا إلى أنه قد تم تكليف المديرية بتسعير المقايسات المعدة بمعرفة مركز الاستشارات من قبل الجهات السيادية الخاضعة لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ليتسنى دراسة العروض واختيار أقل الأسعار للبدء في الإجراءات التعاقدية.

وأشار إلى أنه جاري مراجعة الرسومات الخاصة بالمشروع واعتمادها من جهاز التعمير والانتهاء منها خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الاجتماع، يعقبها البدء في تنفيذ المشروع.

وفي نهاية المناقشات أوصت اللجنة بإفادة النائب محمد مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمي متضمنًا أسباب التأخر في إنشاء الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي حتى الآن، مع سرعة البدء في إنشاء الصالة المغطاة عقب انتهاء مدة العشرة أيام المتبقية على مراجعة واعتماد الرسومات والتصميمات والمقايسات التقديرية للمشروع.