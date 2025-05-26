بعثة حج الجمعيات تستقبل أفواج الحجاج بمكة المكرمة

(أ ش أ):

قال أمين صندوق المؤسسة القومية لحج الجمعيات الأهلية عضو بعثة حج الجمعيات علي مبارك، إن البعثة استقبلت اليوم في مكة المكرمة 884 حاجًا قادمين من محافظات سوهاج وقنا والأقصر والمنيا، وتم تسكينهم في الفنادق المحددة مسبقًا، كما تم توزيع هدايا تذكارية وبعض المستلزمات التي يحتاجها الحاج خلال أداء المناسك.

وأضاف "مبارك" - خلال الأجواء الاحتفالية التي شهدتها البعثة لدى وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة - أن البعثة تحرص على توفير كافة سبل الراحة والرعاية الصحية، مشيرًا إلى وجود فرق طبية وعيادات مجهزة داخل الفنادق، إلى جانب التنسيق المستمر مع السلطات السعودية لضمان سرعة التدخل في الحالات الطارئة، ومتابعة الحالة الصحية للحجاج بشكل يومي.

وأشار إلى المتابعة المستمرة مع المشرفين للتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للحجيج، مجددًا توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتورة مايا مرسي، بالتعامل الحسن مع الحجاج، وتقديم العون لأي حاج مصري، بصرف النظر عن انتمائه لأي بعثة، خاصة في حالات الإجهاد أو صعوبة العودة إلى الفندق.

وأوضح مبارك، أن المؤسسة القومية لحج الجمعيات الأهلية وضعت خطة متكاملة منذ لحظة وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة تشمل توزيع الوجبات، وتيسير التنقل من وإلى الحرم المكي، وتوفير مرشدين دينيين للإجابة على استفسارات الحجاج ومساعدتهم في أداء المناسك وفقًا للضوابط الشرعية.

من جانبهم، أعرب عدد من الحجاج عن سعادتهم بحسن الاستقبال والتنظيم، واصفين لحظة الوصول إلى مكة المكرمة بأنها من أعظم لحظات حياتهم، مؤكدين أنهم شعروا وكأنهم في وطنهم بفضل ما لقوه من رعاية واهتمام من بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وفي لفتة طيبة، علق موظف بأحد فنادق مكة المكرمة خلال استقبال بعثة حج الجمعيات الأهلية للحجاج "أينما وُجد المصريون وُجدت البهجة.. تعيش أم الدنيا، عمار يا مصر".

وتواصل البعثة استقبال باقي الأفواج تباعًا خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة منظمة تهدف إلى راحة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للمناسك في أجواء من الإيمان والطمأنينة.