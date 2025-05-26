نائب يرفض تطبيق العدادات مسبقة الدفع في المياه.. والحكومة ترد

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد بلال البرلسي، بتعديل المادة 64 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، التي تنص على تنظيم ترشيد الاستهلاك بعدة وسائل؛ من بينها تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع.

وقال البرلسي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، إن تعميم العداد مسبق الدفع غير منطقي في حالة مياه الشرب "لو الشحن خلص وبنتي عايزة تشرب ميّة تفضل عطشانة علشان الشحن خلص".

وتنص المادة 64 على:

اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية؛ بما يحقق سياسات وأهداف الدولة في ترشيد استهلاك المياه.

ووضع خطة تقليل الفاقد من المياه، واعتمادها من الجهاز على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها.

واستخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة، والمتطورة التي تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقي الخدمة بالقراءات الفعلية، وطبيعة النشاط الفعلي، والتي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، ودقة المحاسبة بما يحقق صالح متلقي الخدمة.

ومواكبة حركة التطور التكنولوجي التي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة؛ بما يحقق صالح متلقي الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، أو العدادات الذكية.

ويقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة الإعلام بهيكله الوظيفي والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بما يحقق ذلك.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص يتسق مع الدستور واتخاذ اللازم لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه.

وأوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن العدادات مسبقة الدفع تصدر إضاءة أو أصوات إنذار للتنبيه قبل انتهاء الرصيد في العداد.

ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائب أحمد البرلسي "ابقَ بص على عدادك وأنت نازل يا سيادة النائب"، متابعًا: "سيادة النائب عايز يسيب العداد يفضى ويتخانق معانا".