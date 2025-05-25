تفاصيل اجتماع مسؤول بالثقافة مع رؤساء أندية الأدب.. ماذا حدث؟

كتب- محمد شاكر:

انتهى منذ قليل، اجتماع الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مع رؤساء أندية الأدب على مستوى الجمهورية لمناقشة قرار الهيئة بإغلاق بيوت الثقافة المستأجرة.

وخلال الاجتماع أعلن ناصف انتهاء الهيئة بعدم إغلاق بيوت الثقافة التي تضم مراكز قانونية قائمة مثل أندية الأدب وعددها ٣٤ موقعا وكذلك المواقع التي تضم فرق المسرح.

كما أكد ناصف عدم إغلاق المواقع التي تزيد مساحتها عن ١٠٠ متر، وكذلك المواقع الخاصة بالرموز مثل أمل دنقل وعفيفي مطر، وأيضا المواقع التي يثبت كفاءتها مثل بيت ثقافة ٢٦ يوليو بالإسكندرية وغيرها.

ومن المقرر صدور بيان صحفي بعد قليل بكافة تفاصيل الاجتماع.

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