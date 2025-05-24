كتب- عمرو صالح:

قال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن مؤتمر الحزب مشهد وطني مشرف في مسيرته ونلتقي على قلب رجل واحد من أجل الوطن الغالي.

وأوضح "القصير"، خلال كلمته في مؤتمر حزب الجبهة الوطنية الجماهيري الأول له في محافظة الشرقية أن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات عديدة وارادة سياسة ويفتح باب الأمل ويعمق لمشاركة حزبية تحت شعار مصر للجميع آخذين في الاعتبار مصر الوطن والمواطن.

وتابع: العمل السياسي الذي يرتكز على الكفاءة والخبرة قادر على أن يحدث الفارق، وينجب من يحمل الراية، ونحترم الدستور جميعا وعلى مبدأ المواطنة وندعم الفئات الأكثر احتياجا كما نؤمن أن الحفاظ على النسيج الوطني تحت مظلة الدولة هو الضمان الوجودي للدولة، في إطار من تعزيز قيم النزاهة والمساواة والحفاظ على الهوية المصرية ورعاية ذوي الهمم وتوسيع المشاركة السياسية وإعلاء مكانة مصر.

وأوضح القصير أن الرؤية تتضمن توليد فرص حقيقية للشباب تضمن حقهم في العمل مع الإيمان بدور الشباب والمرأة. الطفل، ودعم التعليم والصحة كونهم من أهم الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية، موجها التحية للدولة المصرية على موقفها وقرارها الدولي النابع من إرادتها السياسية.

وأضاف القصير أن الجبهة الوطنية يؤكد دعمه لموقف الدولة المصرية في القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في اتخاذ قراره بنفسه.

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