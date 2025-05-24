كتب - عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، المقدم من نواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمحال من مجلس النواب

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

وزيرة البيئة تستعد لمغادرة منصبها.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر مطلع بوزارة البيئة، مصير مغادرة الوزيرة الحالية، الدكتورة ياسمين فؤاد، داخل الوزارة، وذلك بعد اختيارها لتولي منصب في الأمم المتحدة.

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مدبولي: الدولة مستمرة في توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة الجيزة، التي شملت حضوره احتفالية مرفق الإسعاف المصري بمرور 123 عامًا على تأسيسه، وافتتاح مبنى هيئة الإسعاف الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، وتفقد عدد من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينتي الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، وتسليم وحدات "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين، بمدينة أكتوبر الجديدة.

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صور.. المتحف المصري الكبير يستقبل وفودًا من صندوق النقد والإمارات

استقبل المتحف المصري الكبير، خلال اليومين الماضيين، الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق والوفود المرافقة لهم وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

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رئيس الوزراء: قطاعا الزراعة والصناعة يتصدران مختلف الجولات الميدانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاعي الزراعة والصناعة يحتلان الصدارة في مختلف الجولات الميدانية التي تقوم بها الحكومة.

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دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكري - عمارات العبور - الحرس الجمهوري - دار المشاة - دار القوات الجوية - منطقة حدائق القبة - حمامات القبة - منشية الصدر).

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محافظون ونقابات.. البرلمان يواصل جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم

تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع المجتمعي بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية في قانون الإيجارات القديمة.

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رئيس الوزراء: الدولة أنشأت أكثر من 1.3 مليون وحدة إسكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الغالبية العظمى من المساكن الحديثة في مصر تم إنشاؤها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

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أحزاب ترفض مقترح قانون الانتخابات: القائمة المغلقة ضد الديمقراطية

أصدرت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل، بيانًا ثلاثيًا بشأن مشروع القانون المقترح بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يُعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة.

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رياح وأتربة.. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة لمدة 3 أيام

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواءً شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ليصل ارتفاع الأمواج إلى (2-3م).

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مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه الانتخابي

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، المقدم من نواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمحال من مجلس النواب.

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انطلاق برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى قريبًا –تفاصيل

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن انطلاق برنامج "العالم غدًا" على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية قريبًا.

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"التأمين الصحي" تطلق حملة "تأمين شامل لجيل آمن" بأسوان

أطلقت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حملة توعية بمحافظة أسوان تحت شعار "تأمين شامل.. لجيل آمن"، تستمر على مدار 30 يومًا من 10 مايو الجاري وحتى عيد الأضحى المبارك، وتهدف إلى تيسير إجراءات تسجيل المواطنين داخل المنظومة، وتقديم التوعية اللازمة بشأن حجم ونوعية الخدمات الطبية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الجديد الذي سيُطبَّق في المحافظة أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى شرح آليات الاستفادة من المنظومة، مع التأكيد على أهمية تحديث بيانات أفراد الأسرة لضمان حصولهم على كافة الخدمات المتاحة.

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وزير الصحة يعلن إطلاق تطبيق "اسعفني" لخدمات الإسعاف غير الطارئة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد تحت اسم "اسعفني"، لتقديم خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الخط الساخن 123، المخصص لتلقي البلاغات العاجلة فقط.

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رئيس الأركان يختتم زيارته إلى فرنسا.. تفاصيل ما حدث خلال الزيارة

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

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فرص عمل للمصريين في الأردن بمجال تربية الطيور..شروط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت 24 مايو 2025، عن توفير 6 فرص عمل جديدة للمصريين في مهنة عامل تربية طيور، للعمل لدى إحدى المؤسسات الزراعية المتخصصة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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الإسكان: طرح محال وصيدليتين وقطعة أرض للبيع بالعاشر و6 أكتوبر

أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، طرح 11 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين 15 و46 مترًا مربعًا في السوق التجارية بالقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين الجنوبية – مجمع (ج)، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.

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