بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. رصف عدة طرق بالواحات البحرية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات رصف الطرق الحيوية بمركز الواحات البحرية، وذلك بالتعاون مع جهاز تعمير الوادي الجديد – منطقة تعمير الواحات البحرية، في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية وتحديث شبكة الطرق.

وأوضح المحافظ أن الأعمال المنفذة تضمنت الانتهاء من رصف طريق البامب بطول يبلغ نحو 1200 متر، مرورًا بالطريق الدائري الأوسطي، إلى جانب رصف طريق أحمد عيد الذي يربط بين الطريق الدائري الرئيسي وطريق مصر – الواحات في الاتجاه الجنوبي، بطول يصل إلى كيلومتر واحد، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الرصف بطريق بئر الدولاب في قرية القصر بطول كيلومتر آخر.

وأضاف "النجار" أنه تم كذلك تنفيذ أعمال التخطيط الأرضي للطرق وتركيب اللافتات الإرشادية، بهدف تنظيم الحركة المرورية وضمان أعلى معدلات الأمان على تلك المحاور، التي تُعد شرايين رئيسية لخدمة سكان المنطقة والزائرين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي التكلفة المالية للمشروع بلغت نحو 11.5 مليون جنيه، في إطار خطة تنموية شاملة لتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية بالواحات البحرية، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل والمواصلات بالمنطقة.

وأكد المحافظ أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال مشروع رصف الطريق الأوسطي المزدوج، ضمن خطة موسعة لإنشاء محاور مرورية جديدة، تهدف إلى تخفيف التكدسات المرورية، وتحسين حركة التنقل بين القرى والمراكز وربط الطرق الحيوية ببعضها البعض.

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