ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم 24-5-2025

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والجمبري، خلال تعاملات اليوم السبت 24-5-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 91 و95 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 230 و370 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 190 و390 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهات.