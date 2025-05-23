كتب-عمرو صالح:

اختتمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرعاية والتعامل العلاجي مع الحيوانات الأليفة، وذلك بمقر المستشفيات البيطرية بالعباسية.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لرفع كفاءة الكوادر البيطرية في التخصصات المختلفة، وتطبيق منظومة الصحة الواحدة التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، فضلا عن التزام الهيئة بدعم مربي الحيوانات الأليفة، وتعزيز مفاهيم الرعاية البيطرية والرفق بالحيوان في جميع المحافظات.

وأشار "الأقنص" إلى أن الدورة استهدفت عددًا من الأطباء البيطريين العاملين بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، في إطار جهود الهيئة لتنمية المهارات السريرية، وتعزيز كفاءة التعامل مع الحالات المرضية المتقدمة للحيوانات الأليفة، حيث تضمّن البرنامج التدريبي: أسس التشخيص الإكلينيكي الدقيق لحالات الطوارئ، تطبيق بروتوكولات الرعاية البيطرية والعلاج، التعامل الفعّال مع الحالات المعقدة والطارئة، فضلا عن ترسيخ مفاهيم الرفق بالحيوان خلال الفحص والعلاج.

وتابع أن الدورة نُفذت تحت إشراف إدارة التدريب والتقييم بالهيئة، الحاصلة على شهادة الجودة الدولية، حيث تم تطبيق أحدث معايير التدريب المؤسسي، بما يضمن تقديم محتوى علمي حديث، وتدريب عملي تطبيقي يواكب التطورات العالمية في مجال الطب البيطري.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تطوير العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية في تحسين مستوى الخدمات البيطرية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إعداد برامج تدريبية متخصصة تستجيب لاحتياجات العمل الحقلي والتخصصي، خصوصًا في ظل التوسع المستمر في التعامل مع الحيوانات الأليفة.

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