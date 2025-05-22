بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة "126" من قانون العمل الجديد، على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان سيتقدم لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل.

كما أقر القانون أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلية، على ألا تُحتسب من رصيد الإجازات السنوية، بشرطين أساسيين:

إخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة الدراسية بـ10 أيام على الأقل.

تقديم ما يثبت دخوله الامتحان فعليًا.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة في هذا الموعد.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

عربية النواب: زيارة رئيس لبنان لمصر تاريخية