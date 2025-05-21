العروض غير الرسمية والتأشيرات.. تحذير بشأن الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، انتظام واستمرار رحلات نقل حجاج شركات السياحة إلى الأراضي المقدسة، سواء جوًا أو برًا، موضحة أن الحجاج موزعون ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتم متابعتهم على مدار الساعة بالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار.

وأشارت الغرفة في بيان رسمي، إلى أن موسم الحج السياحي يسير بشكل منتظم وناجح حتى الآن، حيث تم تسكين آلاف الحجاج ضمن برامجهم المعتمدة، في إطار منظومة متكاملة تم الإعداد لها مسبقًا لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

غرفة السياحة: ضرورة حصول الحاج على تصريح نظامي لحج الداخل أو تأشيرة معتمدة

وشددت الغرفة على أهمية الالتزام التام بكافة الضوابط والإجراءات الرسمية المنظمة للموسم، وخاصة التعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية، بضرورة حصول الحاج على تصريح نظامي لحج الداخل، أو تأشيرة حج معتمدة لحجاج الخارج، مشيرة إلى أن أي محاولة لدخول المشاعر المقدسة دون تصريح رسمي تُعد مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام السعودي.

مكافحة الحج غير الرسمي وغير النظامي

أشادت الغرفة بالإجراءات السعودية المشددة وغير المسبوقة هذا العام، لمكافحة الحج غير الرسمي وغير النظامي، مؤكدة أن هذه الإجراءات نجحت حتى الآن في الحد من المخالفات، وتهدف بالأساس إلى حماية الحجاج وضمان راحتهم وسلامتهم منذ الوصول وحتى مغادرة الأراضي المقدسة.

غرفة السياحة: الانسياق وراء العروض غير الرسمية أو محاولات السفر دون تصريح نظامي

في هذا السياق، حذرت الغرفة المواطنين من الانسياق وراء العروض غير الرسمية أو محاولات السفر دون تصريح نظامي، لما تشكله من مخالفة قانونية تعرض الحاج للمساءلة، وتؤثر على جهود تنظيم الموسم. وأوضحت أنها أطلقت حملة موسعة هذا العام للتوعية بخطورة الوقوع في شباك السماسرة والكيانات غير الشرعية.

وأكدت الغرفة في ختام بيانها، استمرار التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في مصر والسعودية، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، وسفارة المملكة بالقاهرة، ومكاتب شؤون الحج، والجهات التنظيمية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتأمين راحتهم وسلامتهم من لحظة المغادرة وحتى العودة إلى أرض الوطن.

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