كتبت -داليا الظنيني:

صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن مصر والصين تربطهما علاقات تعاون وثيقة ومتعددة الجوانب، مؤكدًا على الأهمية الخاصة لجذب الاستثمارات الصينية إلى البلاد.

وأوضح "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال لقاءاته الرسمية على سعي مصر للاستفادة من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الإفريقية، والتي تقدر بنحو 52 مليار دولار.

وأشار الحمصاني إلى أن مصر تتطلع إلى استقطاب جزء كبير من هذه الاستثمارات، وهو ما تم بحثه بشكل معمق في سياق العلاقات المصرية الصينية خلال لقاء مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.

وأكد "الحمصاني" على أن هذه المناقشات تأتي في إطار جهود الحكومة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتعزيز الشراكات مع الاقتصادات الكبرى.

كما لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مصر لديها بالفعل منطقة صناعية صينية تعتبر من أهم ثمار التعاون بين البلدين، مشددًا على أن الحكومة المصرية تعمل بجد على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية، استجابة لتطلعات الرئيس الصيني واهتمام القيادة المصرية بأن تكون مصر وجهة رئيسية لهذه الاستثمارات في القارة الإفريقية.

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