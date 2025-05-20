السياحة: السوق البولندي شريك واعد.. ونستعد لمواسم سياحية قوية

كتب- محمد أبو بكر:

نظمت وزارة السياحة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلتين تعريفيتين لـ65 من ممثلي شركات السياحة البولندية، وذلك بالتعاون مع شركتي TUI وETI لتنظيم الرحلات.

يأتي ذلك، في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعزيز الترويج السياحي للمقصد المصري،

شملت الرحلتان زيارات إلى عدد من المواقع السياحية والأثرية في مدن الغردقة، والأقصر، والقاهرة، والعلمين الجديدة، إلى جانب جولات داخل منشآت فندقية وسياحية بهدف تعريف الوفود بالإمكانات السياحية المتنوعة التي تزخر بها مصر.

وخلال برنامج الرحلة، التقى المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالوفود في مدينة الغردقة. وقدّم خلال اللقاء عرضًا تقديميًا تناول فيه استراتيجية الوزارة لزيادة أعداد السائحين، والتوسّع في الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، وجهود تحسين جودة الخدمات السياحية ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات بما يضمن تجربة متميزة للسائح.

وأكد يوسف على أهمية الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الهيئة، مثل الحملات المشتركة والرحلات التعريفية والمشاركة في المعارض الدولية، مستعرضًا تنوّع المنتجات السياحية التي تقدمها مصر، من سياحة ثقافية وشاطئية وسياحة المغامرات وغيرها، إلى جانب مشروعات تطوير السياحة وابتكار منتجات جديدة تلبي مختلف الأذواق.

كما أشار إلى اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية المنتظرة، مشيرًا إلى دوره كعنصر جذب رئيسي للسياحة الدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة كمقصدين سياحيين واعدين على خريطة السياحة المصرية.

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