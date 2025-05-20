كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أجواء معتدلة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

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هل حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟.. الاتحاد يُجيب

كشف أحمد نبيل عضو اتحاد منتجي الدواجن، عن كميات الثروة الداجنة التي تنتجها المزارع داخل مصر سواء من الدواجن وبيض المائدة ومدى تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما.

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"شوية رحمة".. لميس الحديدي تٌعلق على واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على الجدل الواسع الذي أُثير على السوشيال ميديا بشأن واقعة السرقة التي تعرضت لها فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والتي أبلغت عن سرقة محتويات تقدر بملايين الجنيهات من منزلها.

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وزير الصحة يؤكد على دعم مصر الكامل والمتواصل للشعب الفلسطيني

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، كلمة جمهورية مصر العربية، أمام الهيئة العليا لمجلس وزراء الصحة العرب فى دورته الـ62، والمنعقدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، بحضور الدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة بالجمهورية العراقية، ورئيس الدورة الحالية للمجلس، و السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالمجلس، وعدد من المسؤولين الدوليين المعنيين بالشأن الصحي.

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القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا

استقبلت القوات البحرية وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.

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رسميًا.. "الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منذ قليل، شكوى رسمية مقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد شركتي "اتصالات" و"كينج توت للإنتاج الفني"، بسبب الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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المتحدث العسكري: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية واستشهاد طاقمها

قال المتحدث العسكري في بيان، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الإثنين الموافق 19 / 5 / 2025، سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى ولستشهاد طاقمها، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

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وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب هذه المحافظة

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب المحافظة، على هامش جولته اليوم بمحافظة دمياط.

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