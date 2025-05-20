كتبت- داليا الظنيني:

علّق الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الاثنين، على بلاغ السرقة التي تعرضت لها نوال الدجوي، واصفًا إياها بـ"السيدة الفاضلة".

وأشار أديب، إلى أن "الدنيا مقلوبة على هذا الموضوع" وأنه "لا حديث في مصر إلا عن الأموال الكثيرة في هذه الحادثة".

وأضاف، أن "الأمور تتطور وكل ساعة نعرف شيء جديد عن هذه الواقعة"، مؤكدًا وجود "أموال أجنبية وكميات كبيرة من الذهب"، موضحًا أن هناك "أسئلة كثيرة عن هذا الأمر وهذه حادثة السرقة"، لافتًا إلى اهتمام الناس بـ "النبر" وتسائلهم عن سبب عدم إيداع هذه الأموال في البنوك.