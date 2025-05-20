كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتور معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية بهدف استعراض المجهودات المبذولة في ملف تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

واستعرضت المستشارة أمل عمار، الجهود الوطنية المبذولة في ملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية والتي شهدت العهد الذهبي للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرة إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وتعزيز مشاركة السيدات وزيادة تمثيلهن في البرلمان.

كما أشارت إلى جهود المجلس في التوعية المجتمعية عبر حملات طرق الأبواب التى يطلقها بجميع المحافظات بهدف توعية السيدات واسرهن بشتي الموضوعات محل الاهتمام.

كما تطرقت المستشارة أمل عمار إلي البرامج التي ينفذها المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وأكدت أن مصر أصدرت حزمة تشريعية لحماية المرأة من العنف ضدها، مشيرة إلي دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس من خلال تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للسيدات واليات تلقي شكاوى واستفسارات السيدات ومنها الخط المحتصر للمكتب وعبرت عن تطلعها لاستمرار التعاون المثمر مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

فيما أشاد الدكتور معز دريد أشاد بأهمية الدور الريادي الذي تقوم به مصر في الإقليم العربي في مجال تمكين المرأة وتحقيق الأمن والسلام مؤكدا علي أهمية التعاون والدعم المتبادل بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة و المجلس القومي للمرأة.

وأشاد بجهود المجلس خلال الفترة الماضية متمنيا أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الشراكات والتعاون المثمر بين المجلس والمنظمة الدولية.