محافظ القاهرة: إزالة مخالفات مباني بـ 22 عقارا في أبريل الماضي

كتب - محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بحي المقطم؛ تمكنت من إزالة مخالفات المبانى بـ 22 عقارا خلال شهر أبريل، بإجمالي 36 طابقا علويا مخالفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحذر محافظ القاهرة، المخالفين من أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه جار حصر باقي المخالفات لإزالتها على الفور.

وحث محافظ القاهرة، المواطنين على عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء؛ للتأكد من التراخيص؛ حفاظًا على أموالهم، مشيرا إلى أن حملة إزالة المخالفات مستمرة في الأحياء كافة.

وأضاف أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦، و114.

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