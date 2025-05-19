وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيسَ الهيئة العامة للاستعلامات -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة.

ورحب وزير الدولة للإنتاج الحربي برئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدًا تقديره الدورَ الوطني المهم الذي تقوم به الهيئة لتشكيل وعي المواطن وتعزيز مشاركته الفعالة في بناء مجتمعه، والعمل على تعزيز العلاقات مع الجاليات المصرية في الخارج، وتعميق أواصر الصداقة والعلاقات الوثيقة بين مصر ومختلف دول العالم، وتشكيل الصورة الذهنية للدولة المصرية، لافتًا إلى إيمانه بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين في الداخل والخارج؛ خصوصًا في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية.

واستعرض الوزير أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي لدعم مجال الصناعة الوطنية، حيث أكد أن المهمة الرئيسية للوزارة هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أحدث وأهم المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرًا وهي راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع، مضيفًا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، لافتًا إلى أن منظومة العمل في "الإنتاج الحربي" فريدة من نوعها ومتكاملة فهي تعمل في نطاق خمسة محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبع الوزارة العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًّا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية لتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج، مضيفًا أن الوزارة تعمل دائمًا على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب الاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والتسويق، وكذا الاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل عصب العملية الإنتاجية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على عقد شراكات استراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة؛ خصوصًا القطاع الخاص، مستعرضًا جانبًا من جهود الوزارة في المشروعات التي تم تنفيذها مؤخرًا في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر، وكذلك جهودها للمشاركة بمختلف المبادرات الرئاسية والتي من شأنها العمل على تحسين الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أنه على الرغم من كل التحديات العالمية؛ فإنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنامٍ في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وقام عدد من شركات الإنتاج الحربي بتصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة؛ وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد القومي ويحقق له قيمة مضافة.

وأوضح صلاح أن الرؤى والنظرة المستقبلية للوزارة في المجالين العسكري والمدني سترتكز في الفترة المقبلة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية، التي تلقي بظلالها على مختلف اقتصاديات الدول؛ ومنها الاقتصاد المصري، تستدعي توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وثمَّن الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حُسن الاستقبال، مشيدًا بالدور الوطني لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة، وذلك من خلال الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات عالية الجودة تخفف العبء عن المواطنين، إلى جانب قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تعزز مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد رشوان بحرص "الإنتاج الحربي" على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات بالدولة ومنها الهيئة العامة للاستعلامات في ضوء الإيمان بدورها التنويري المهم، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بنقل سياسة الدولة في المجالات المختلفة ومواقفها إزاء مختلف القضايا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وإمداد صناع القرار بالتقارير والدراسات المتعلقة بمختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية مع توثيق المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة في كل المجالات، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستعلامات حريصة على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة السياسية والإعلامية في إطار "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ونقل الحقائق عن صورة مصر إلى وسائل الإعلام بكل أنحاء العالم وشرح سياستها بشفافية إلى شعوب الدول المختلفة، إلى جانب التواصل مع أبناء الوطن بالخارج عبر منابر الهيئة المختلفة، وإبراز حجم المشروعات القومية والتنموية في مصر، وتعزيز وعي المواطن بتوضيح مردود هذه المشروعات على مستقبل البلاد.

وتم الاتفاق على أهمية فتح آفاق للتعاون والتكامل بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العامة للاستعلامات في المرحلة المقبلة، بما يحقق صالح المواطن المصري.