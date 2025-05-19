لمدة يومَين.. انطلاق قافلة طبية مجانية للعاملين بكهرباء الإسكندرية

كتب- محمد صلاح:

نظَّمَت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء قافلةً طبيةً للكشف على العاملين بقطاع الكهرباء وأُسرهم مجانًا، استمرت لمدة يومَين متواصلَين، الأحد والإثنين، بقطاع الإسكندرية الطبي.

وقال الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، إن القافلة تشمل تخصصات "أمراض القلب- رسم القلب- إيكو- مسالك- عيون- جراحة عامة- باطنة- سونار- مخ وأعصاب- عظام"، وتضم نخبة من المؤسسات الطبية المتخصصة، لافتًا إلى أنه لأول مرة في القوافل تخصص أمراض الأطفال.

وقام فريق مكافحة العدوى بشركة الخدمات الطبية بإلقاء محاضرات توعوية قيمة للعاملين في كل من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بالوجه القبلي في محافظتَي المنيا وأسيوط.

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