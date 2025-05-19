بدءا من اليوم.. قصور الثقافة تقدم 11 عرضا مسرحيا بالإسكندرية

كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بدءا من مساء اليوم الاثنين، 11 عرضا مسرحيا ضمن عروض الموسم الحالي، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تنفذ العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير.

وبحسب بيان، تنطلق الفعاليات مع عرض "الأشجار تموت واقفة"، تجربة مكانية قصر ثقافة مصطفى كامل، عن نص الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، دراماتورج وسينوغرافيا أسامة الهواري، وإخراج محمد نجله.

ويناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الأفراد وحياتهم، ويقدم في الثامنة مساء اليوم، بجوار كلية الهندسة، بمنطقة وابور المياه.

كما يشهد قصر ثقافة الأنفوشي في التاسعة والنصف مساء العرض المسرحي "الجيل الرابع"، تأليف علي عبد النبي الزايدي، سينوغرافيا وإخراج محمد عبد الوهاب، ويكشف عن واقع مرير تسود فيه ثقافة اليأس والانكسار، من خلال طرح عدد من المشكلات المجتمعية.

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