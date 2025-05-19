بوابات حماية لأول مرة.. 8 صور لمحطة مدينة العدالة بمونوريل شرق النيل

كتب- محمد نصار:

تُعد محطة مدينة العدالة، المحطة الأخيرة قبل مركز السيطرة والتحكم بمشروع مونوريل شرق النيل، وتقع في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتكون المحطة من طابقين: طابق التذاكر بمساحة تقريبية 4000 م ويضم كوبري المشاة لنقل الجمهور من منسوب الشارع إلى صالة التذاكر عن طريق السلالم المتحركة والعادية والمصاعد الكهربائية (1 سلم درج - 2 سلم كهربائي - 1 مصعد كهربائي)، مكتب التذاكر، ماكينات التذاكر الآلية (TVM) التي تمكن الركاب من الحصول على التذاكر أوتوماتيكيًا باستخدام العملات النقدية أو الكروت الائتمانية، كما تضم صالة التذاكر (2 سلم درج - 2 سلم متحرك) من منسوب الصالة إلى رصيف المحطة لكل اتجاه.

أما طابق الرصيف فمساحته حوالي 850 مترًا مسطحًا، ومزود لأول مرة ببوابات حماية PSD تُفتح مع أبواب القطار لحماية الركاب من السقوط.

كما أن المحطة مجهزة تجهيزات كاملة لذوي الهمم مثل المصاعد والبلاطات البارزة للمكفوفين لتسهيل الحركة بأمان من الشارع حتى الرصيف.

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