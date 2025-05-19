الإيجار القديم.. حزب الوعي يرفض مشروع القانون ويطرح مشروع سكني لتوفير 800 ألف وحدة

كتب-عمروصالح:

عقد حزب الوعي ندوة نقاشية بعنوان "العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار نقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم"، بحضور سياسيين من نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ وممثلين عن بعض الأحزاب وقانونيين واقتصاديين وأساتذة علم اجتماع وخبراء في الشأن العقاري والعمراني.

وبحسب بيان الحزب تم تناول تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر عبر تاريخها بداية من العام ١٩٢٢ وحتى الآن وتطوراتها وصولًا إلى المقترح الحالي المقدم من الحكومة لتعديل القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

وانتهت الندوة بصدور عدد من التوصيات تناولت وجوب إدخال تعديلات جوهرية على المشروع المقدم ورفضه بحالته لما فيه من إخلال بالتوازن المطلوب فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف منهما.

وكما اقترحت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة لإنشاء "صندوق العدالة السكنية"، وهو مشروع طموح يهدف إلى توفير أكثر من ٨٠٠ ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية مباشرة.

ويعتمد الصندوق على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يسهم في معالجة أزمة الإسكان ويقدم بديلاً عمليًا وعادلًا لحل أزمة الإيجار القديم.

وأكد الحزب أن اللجنة القانونية ستواصل العمل على صياغة مقترح بكافة الأطروحات المقدمة من الحضور فى هذه الجلسة النقاشية لتقديم مخرجات واقعية التطبيق يتقدم بها حزب الوعى لمجلس النواب لتكون تحت بصرٍ وبصيرةٍ من النواب وهم بصدد نقاشهم حول هذا المشروع .

وأكد الحزب على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة القوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين لما فى هذا من تأثير بالغ على لحمة المجتمع وتماسكه.

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