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خفض الدين وسعر صرف مرن.. مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي يحظى بدعم صندوق النقد

07:04 م الأحد 18 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه يُعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، عقده مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن، إلى جانب خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي في المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن البرنامج نجح في تحقيق نتائج إيجابية، أبرزها زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية.

وأشار إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري قد تعززت بفضل السياسات المدروسة التي تبنتها الحكومة ضمن البرنامج، لافتًا إلى أن مصر نجحت في اجتياز أربع مراجعات سابقة مع صندوق النقد الدولي، وهي الآن في إطار المراجعة الخامسة الجارية.

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