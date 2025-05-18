بيان مهم من الحكومة بشأن تطوير أرض مطار إمبابة وميدان الكيت كات

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وبحسب بيان، أوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية وضع رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير المناطق غير المُخططة ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات الموجودة بها والعمل على تنويعها، وكذا التشغيل الأفضل للحدائق العامة، كمحاور مهمة في إطار تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف مشروع تطوير أرض مطار إمبابة، حيث أشار إلى الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة 117 عمارة بالمشروع حالياً، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الواجهات الخارجية لعدد 93 عمارة بنسبة إنجاز 80%، وكذا الانتهاء من أعمال الاختبارات وإصلاح عيوب الصرف والتغذية لعدد 100 عمارة بنسبة إنجاز 85.5%، كما تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة واستكمال النواقص لعدد 37 عمارة، وتم الانتهاء من أعمال إطلاق التيار لعدد 18 عمارة.

ولفت المهندس شريف الشربيني، في الإطار ذاته، إلى الفرص الاستثمارية المُنتظرة بالمشروع.

وأشار الوزير إلى الخطوات الخاصة بوضع رؤية شاملة لإدارة وتشغيل حديقة الجيزة (الجيزة بارك)، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موقعها المميز وما تتضمنه من إمكانات، حيث تم استعراض عددٍ من العروض المقدمة للتقدم لتشغيل الحديقة، والتي تضمنت إضافة أنشطة مقترحة لتطوير خدمات الحديقة، وتطوير المبنى الجانبي ليصبح مركزاً ثقافياً متكاملاً، مع رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية والمساحات الخضراء وتخصيص منطقة بالحديقة لإقامة معارض موسمية تعزز مبادرات الدولة لدعم الأسر المنتجة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة الكيت كات بإمبابة والمنطقة المحيطة بمساكن عزيز عزت.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وصفًا للمنطقة، موضحًا أن مساحة منطقة الكيت كات تبلغ 351 فدانًا، وتصل مساحة مساكن عزيز عزت، التي تقع ضمن منطقة الكيت كات، إلى 42 فدانًا.

وأضاف أن منطقة الكيت كات تُعد منطقة غير مُخططة يقع في نطاقها منطقة إسكان حكومي، بالإضافة إلى بعض الخدمات التعليمية والصناعية، وتحتاج إلى إعادة تخطيط.

وأوضح المهندس خالد صديق أنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة لاقتراح آليات العمل من أجل إعادة تخطيط منطقة الكيت كات.

واستعرض محافظ الجيزة، خلال الاجتماع أيضًا، جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت.