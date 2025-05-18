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العثور على جثة مسن أسفل كوبري مشاة هايبر بالشيخ زايد

01:27 م الأحد 18 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة مسن أسفل كوبري المشاة بالشيخ زايد.

تلقى مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل كوبري مشاة هايبر ماركت.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة تعود لمتسول يُدعى سيد جمعة، يبلغ من العمر 70 عامًا، ولم يُثبت وجود شبهة جنائية.

وأودعت الشرطة الجثة في ثلاجة مستشفى الشيخ زايد المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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العثور على جثة مسن الشيخ زايد قسم شرطة أول الشيخ زايد
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