200 أتوبيس كهرباء بتكلفة 2 مليار جنيه.. وزير النقل: الترددي صناعة مصرية خالصة

كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مشروع الأتوبيس الترددي يمثل إنجازًا مصريًا خالصًا، حيث يتم تصنيعه بالكامل في مصر باستخدام خامات ومعدات مصرية، وتشرف عليه شركات مصرية بنسبة 100%.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح الوزير أن هذا المشروع الوطني ساهم في توفير مليارات الدولارات للدولة المصرية، بدلًا من استيراد حافلات مماثلة من الخارج، متابعًا: "هناك 200 أتوبيس كهرباء تكلفتهم وصلت لـ 2 مليار جنيه، جميعها تجميع مصري باستثناء بعض المكونات القادمة من الخارج".

وشدد الفريق كامل الوزير على الدور الحيوي للطريق الدائري في ربط كافة الطرق والمحاور داخل وخارج القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن الأتوبيس الترددي سيعمل على تعزيز هذا الربط وتسهيل حركة تنقل المواطنين بين مختلف المناطق ووسائل المواصلات.

وأضاف أن طول مسار الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري يبلغ 113 كيلومترًا، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 35 كيلومترًا، والتي تمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وصولًا إلى محطة أكاديمية الشرطة وتشمل 14 محطة.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستضم 21 محطة إضافية في المسافة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم، مرورًا بثلاث محطات بمحور المريوطية ومحطة المتحف المصري الكبير.

وأوضح أن الأتوبيس الترددي الواحد يتسع لـ 66 راكبًا، وأن زمن التقاطر بين الحافلات سيكون حوالي 3 دقائق.