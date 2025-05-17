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انتهاء الموجة الحارة ونشاط للرياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

08:07 م السبت 17 مايو 2025
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    نشاط الرياح
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    نشاط الرياح
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    رياح نشطة
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    نشاط الرياح على فتؤرات متقطعة
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كتب- عمرو صالح:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد.

وأكدت الأرصاد، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على محافظة مطروح خلال فترات متقطعة.

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