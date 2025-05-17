وزير الري يتابع حالة نهر النيل وجهود إزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بحضور المهندس أحمد عبد العزيز، معاون الوزير لشؤون الري، لمتابعة حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، واستعراض جهود إزالة التعديات على النهر بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تحقيقه ضمن حملة "إنقاذ نهر النيل"، والتي أسفرت عن إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة في عام 2015، وذلك من خلال حملات مكثفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات.

كما تم استعراض نتائج الموجة الـ25 لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 265 حالة تعدٍ على مساحة تُقدر بـ 55 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 299 حالة تعدٍ خارج إطار الموجة، وذلك بجهود مشتركة بين قطاع حماية النيل والجهات الأمنية المختصة.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية استمرار المرور الدوري من جانب إدارات حماية النيل لرصد أي متغيرات أو محاولات تعدٍ في مهدها، مشددًا على ضرورة دراسة كل حالة من جميع الجوانب الفنية والقانونية قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان الحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وفي السياق ذاته، بدأت فعاليات الموجة الـ26 لإزالة التعديات، وتقوم الوزارة بدراسة الحالات المستهدفة لتحديد أفضل السبل للتعامل معها، في إطار الحفاظ على موارد الدولة المائية وردع أي تجاوزات.

أبرز نتائج الموجة الـ25 على مستوى المحافظات:

- أسوان: تنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة 895 م²

- الأقصر: تنفيذ 2 قرار إزالة بمساحة 315 م²

- قنا: تنفيذ 9 قرارات بمساحة 258 م²

- سوهاج: تنفيذ 13 قرار إزالة بمساحة 1695 م²

- أسيوط: تنفيذ 59 قرار إزالة بمساحة 6842 م²

- المنيا: تنفيذ 29 قرار إزالة بمساحة 4492 م²

- بني سويف: تنفيذ 14 قرار إزالة بمساحة 3182 م²

- دمياط: تنفيذ 5 قرارات بمساحة 1800 م²

- الدقهلية: تنفيذ 25 قرار إزالة بمساحة 29499 م²

- كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات بمساحة 550 م²

- البحيرة: تنفيذ 22 قرار إزالة بمساحة 1281 م²

- المنوفية: تنفيذ 28 قرارًا بمساحة 751.5 م²

- الغربية: تنفيذ 25 قرارًا بمساحة 487 م²

-القليوبية: تنفيذ 13 قرارًا بمساحة 617 م²

- الجيزة: تنفيذ قرار واحد بمساحة 100 م²

- القاهرة: تنفيذ قرار واحد بمساحة 1660 م²

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، التزامها الكامل بالحفاظ على مجرى نهر النيل من كافة أشكال التعدي، بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.



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